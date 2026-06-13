Украину накрыло ненастье: в каких регионах будут сильные грозы и град

Возможны грозы. / © Associated Press

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Днем 13 июня в ряде областей Украины будут усложнены погодные условия. Ряд регионов накроют грозы.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики предупреждают об опасных и стихийных явлениях. По их прогнозам, днем 13 июня на Левобережье и в Крыму ожидаются грозы. Кроме того, в отдельных районах будут град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

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«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта», — подчеркнули синоптики.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине. / © Укргидрометцентр

Напомним, ранее руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщил о затяжном похолодании в Украине, а потому летнего тепла ожидать не стоит. Активный атмосферный фронт пришел на смену жаре. Синоптик сообщил, что, по предварительным прогностическим расчетам, до конца второй декады июня атмосферными процессами будут руководить атлантические циклоны.

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