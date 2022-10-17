Успеть купить до зимы: в Украине растут цены на консервы

Цены на продукты Украины растут несколько месяцев подряд. Как утверждают специалисты, особенно активизировался спрос на консервы. На какие именно продукты выросла цена после массированных ракетных обстрелов, читайте в материале ТСН.ua.

Постоянные обстрелы Украины по объектам инфраструктуры страны, угроза остаться без электроэнергии и газа привели к продуктовому ажиотажу среди украинцев, пытающихся скупить продукты, которые не требуют приготовления, и продукты длительного хранения. Среди таких продуктов, конечно, консервы.

По сообщению Минфина, только за сентябрь цены на консервы выросли так, как раньше, до начала войны, они не выростали за целый год.

Больше всего среди консервов выросла цена на рыбные консервы — в среднем их цена за месяц поднялась на 7,74%. Все ценовые рекорды побили шпроты в масле. Средняя стоимость баночки шпротов составляет около 72 грн, что почти на 17% выше, чем в прошлом месяце. Есть и хорошая новость — баночка сардины даже немного подешевела, а цена бычков в томате осталась прежней.

Цена на овощные консервы – на консервированные зеленый горошек, кукурузу, кабачковую икру и огурцы за месяц выросла в среднем на 3,85%. Больше всего среди овощных консервов подорожали огурцы — средняя стоимость консервированных огурцов (весом в 500 г) составляет 82,70 грн. Второе место по удорожанию среди овощных консервов занимает кабачковая икра, стоимость которой выросла почти на 4,5% и составляет около 45 гривен.

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