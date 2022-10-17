Встигнути купити до зими: в Україні ростуть ціни на консерви

Ціни на продукти в Україні зростають кілька місяців поспіль. Як стверджують фахівці, особливо активізувався попит на консерви. На що зросла ціна після масованих ракетних обстрілів, напередодні зими, читайте в матеріалі ТСН.ua

Постійні обстріли України по об'єктам інфрастурктури країни, загроза залишитись без елетроенергії та газу привели до продуктового ажіотажу серез укарїнців, які намагаються скупити продукти тривалого зберігання та ті, які не потребують приготування. Серед таких продуктів, звичайно, консерви.

За повідомленням Мінфіну лише за вересень ціни на консерви зросли так, як раніше, до початку війни, вони не зростали за цілий рік.

Найбільше серед консервів виросла ціна на рибні консерви — в середньому за місяць вони здорожчали на 7,74%. Всі цінові рекорди побили шпроти в олії. Середня вартість баночки шпротів становить близько 72 грн, що майже на 17% вище за минулий місяць. Є і хороша новина — баночка сардини навіть трохи подешевшали, а ціна бичків в томаті залишилася такою самою.

Ціна на овочеві консерви — на консервовані зелений горошок, кукурудзу, кабачкову ікру та огірки за місяць зросла в середньому на 3,85%. Найбільше серед овочевих консервів здорожчали огірки — середня вартість консервованих огірків (вагою у 500 г) становить 82,70 грн. Друге місце по здорожчанню серед овочевих консервів займає кабачкова ікра, ціна на яку зросла майже на 4,5% та становить близько 45 гривні.

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