В Днепре открыли современную арт-инсталляцию "Звуки Города"

Над созданием арт-объекта работали скульпторы, художники, саунд-продюсеры.

В Днепре в пятницу, 10 сентября, открыли новую скульптуру «Звуки Города». Это арт-объект, в который трансформировали целый ряд звуков — гул ракетного двигателя, стук грузового вагона, хлопок открытия парашюта и даже «брюзжание» холодильника «Днепр».

Среди других звуков, из которых образовали днепровской скульптуру, — звон баллончиков стрит-арта, шум моторной лодки, несущийся по волнам, треск костра, эхо в пустом зале, аплодисменты и громкий смех.

Инициатором модерновой арт-скульптуры стала продюсер GOODMEDIA Алена Тимошенко. Об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

«Живем в новое время, когда развивается страна, развивается инфраструктура. Мы меняемся изнутри. Ищем новые формы самовыражения. Наш проект «Звуки Города» — именно об этом. Впервые звук превратился в форму», — сказала во время открытия скульптуры Алена Тимошенко.

Она рассказала, что над созданием арт-объекта работали скульпторы, художники, саунд-продюсеры. Сначала команда тщательно «собирала» звуки. Записанные аудиодорожки обработали в программе звукового дизайна, а затем изготовили на производстве.

Авторы проекта учли и ассоциации других известных днепрян. Юмориста, актера и шоумена Юрия Ткача, соучредителя, председателя правления ОО «Ассоциация Noosphere» Михаила Рябоконя, художника Валерия Zdesroy, руководителя международной организации «Street Workout» Дениса Минина.

«Звуки Города» объединили искусство и технологии, воспоминания и чувства. Гордимся, что Днепр присоединилось к такому креативному, технологическому и интересному проекту. Доказываем, что промышленная столица Украины очень творческая», — отметил первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

Первую скульптуру проекта открыл Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Крымская платформа». Она посвящена полуострову. Днепровская — уже третья.

Арт-инсталляции «Звуки Города» подготовили и для Киева, Львова, Одессы, Харькова, Мариуполя, Крыма. Проект воплотили к 30-й годовщине Независимости Украины. Над ним работала команда из 117 человек.

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