В Испании бушуют мощные лесные пожары: следователи подозревают поджог

Около тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.

На юго-западе Испании бушуют мощные лесные пожары. Работник чрезвычайной службы погиб, а около тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16:45.

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Пылает на горном хребте в провинции Малага, и утихать пламя не собирается. Потушить его мешают жара и сильный ветер. Что стало причиной возгорания, пока расследуют. Следователи подозревают, что речь идет о поджоге.

Укротить пламя до завтра вряд ли удастся, говорят пожарные. Местные власти предоставили им дополнительные самолеты для тушения — пока на месте работают почти семь десятков воздушных судов и сотни людей.

Новости мира: на юго-западе Испании горят леса

Напомним, климат на нашей планете уже несколько лет напоминает расшатанную качели! Когда в одном месте так печет, что трескается земля, а за считанные километры ветер поднимает песчаную бурю. И совсем рядом ливень с ураганным ветром, который вырывает деревья с корнем и оставляет без света целые города. И климатологи не радуют. Только предупреждают: такой стала погодная норма.

Готовы ли к ней мы? И что надо делать нам прямо сейчас: чтобы к новым условиям приспособиться и выжить на этой планете ураганов и пожаров — говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

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