В Іспанії вирують потужні лісові пожежі: слідчі підозрюють підпал

Близько тисячі людей були змушені покинути свої домівки.

На південному заході Іспанії вирують потужні лісові пожежі. Працівник надзвичайної служби загинув, а близько тисячі людей були змушені покинути свої домівки.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

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Палає на гірському хребті у провінції Малага, і вщухати полум'я не збирається. Загасити його заважають спека й сильний вітер. Що стало причиною загоряння, наразі розслідують. Слідчі підозрюють, що йдеться про підпал.

Приборкати полум'я до завтра навряд чи вдасться, кажуть пожежники. Місцева влада надала їм додаткові літаки для гасіння - наразі на місці працюють майже сім десятків повітряних суден і сотні людей.

Новини світу: на південному заході Іспанії горять ліси

Нагадаємо, клімат на нашій планеті вже кілька років нагадує розхитану гойдалку! Коли в одному місці так пече, що тріскається земля, а за лічені кілометри вітер здіймає піщану бурю. І зовсім поруч злива з ураганним вітром, який вириває дерева з корінням і залишає без світла цілі міста. І кліматологи не тішать. Лише попереджають: такою стала погодна норма.

Чи готові до неї ми? І що треба робити нам просто зараз: щоб до нових умов пристосуватись і вижити на цій планеті ураганів та пожеж - йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

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