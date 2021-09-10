Девід Аксельрод прокоментував стан здоров'я Мозгової: "Знову будуть крапельниці"

Артист поділився, що найстрашніше вже позаду.
Український співак Девід Аксельрод та чоловік продюсерки Олени Мозгової, яка нещодавно розповіла, з якою хворобою бореться, прокоментував стан здоров'я дружини.
У програмі "Зірковий шлях" Аксельрод поділився, що найстрашніше вже позаду. Він зізнався, що його дружина боролася з одним із великих наслідків хвороби Лайма – паралічем, але вони вже його подолали. Наразі Олена приймає курс антибіотиків.
"Оленка тримається молодцем! Тому що хвороба Лайма для України – це хвороба. Просто у неї є великий такий наслідок, як параліч. Ми це пройшли. Зараз просто продовжуємо курс лікування, і дивимося, що і як. Ми приймаємо антибіотики, плюс будуть знову крапельниці. Нормально, тримаємося", - поділився співак.
Нагадаємо, в липні Олена Мозгова розповіла, що має проблеми зі здоров'ям. Тоді продюсерка припустила, що має грижу спини. Пізніше Мозгова нажахала розпухлою рукою після численних крапельниць. Продюсерка проходила курс лікування. А у кінці серпня Олена Мозгова повідомила неприємну звістку – у неї хвороба Лайма. Протягом усього цього часу знаменитість підтримує її чоловік Девід Аксельрод.