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Девід Аксельрод прокоментував стан здоров'я Мозгової: "Знову будуть крапельниці"

Девід Аксельрод прокоментував стан здоров'я Мозгової: "Знову будуть крапельниці"

Девід Аксельрод та Олена Мозгова / instagram.com/david__axelrod

Артист поділився, що найстрашніше вже позаду.

Український співак Девід Аксельрод та чоловік продюсерки Олени Мозгової, яка нещодавно розповіла, з якою хворобою бореться, прокоментував стан здоров'я дружини.

У програмі "Зірковий шлях" Аксельрод поділився, що найстрашніше вже позаду. Він зізнався, що його дружина боролася з одним із великих наслідків хвороби Лайма – паралічем, але вони вже його подолали. Наразі Олена приймає курс антибіотиків.

"Оленка тримається молодцем! Тому що хвороба Лайма для України – це хвороба. Просто у неї є великий такий наслідок, як параліч. Ми це пройшли. Зараз просто продовжуємо курс лікування, і дивимося, що і як. Ми приймаємо антибіотики, плюс будуть знову крапельниці. Нормально, тримаємося", - поділився співак.

Нагадаємо, в липні Олена Мозгова розповіла, що має проблеми зі здоров'ям. Тоді продюсерка припустила, що має грижу спини. Пізніше Мозгова нажахала розпухлою рукою після численних крапельниць. Продюсерка проходила курс лікування. А у кінці серпня Олена Мозгова повідомила неприємну звістку – у неї хвороба Лайма. Протягом усього цього часу знаменитість підтримує її чоловік Девід Аксельрод.

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