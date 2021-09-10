Дэвид Аксельрод прокомментировал состояние здоровья Мозговой: "Опять будут капельницы"

Артист поделился, что самое страшное уже позади.

Украинский певец Дэвид Аксельрод и муж продюсера Елены Мозговой, которая недавно рассказала о своей болезни, прокомментировал состояние здоровья жены.

В программе "Зірковий шлях" Аксельрод поделился, что самое страшное уже позади. Он признался, что его жена боролась с одним из последствий болезни Лайма — параличом, но они уже его преодолели. Сейчас Елена принимает курс антибиотиков.

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"Аленка держится молодцом! Потому что болезнь Лайма для Украины — это болезнь. Просто у нее есть такое последствие болезни, как паралич. Мы это прошли. Сейчас просто продолжаем курс лечения, и смотрим, что и как. Мы принимаем антибиотики, плюс будут снова капельницы. Нормально, держимся ", — поделился певец.

Напомним, в июле Елена Мозговая рассказала, что имеет проблемы со здоровьем. Тогда продюсер предположила, что имеет грыжу спины. Позже Мозговая напугала распухшей рукой после многочисленных капельниц. Продюсер проходила курс лечения. А в конце августа Елена Мозговая сообщила неприятную новость — у нее болезнь Лайма. В течение всего этого времени знаменитость поддерживает ее муж Дэвид Аксельрод.

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