У Дніпрі відкрили сучасну артінсталяцію "Звуки Міста"

Над створенням артоб'єкта працювали скульптори, художники, саунд-продюсери.

У Дніпрі у п'ятницю, 10 вересня, відкрили нову скульптуру «Звуки Міста». Це артоб'єкт, в який трансформували цілу низку звуків - гул ракетного двигуна, стукіт вантажного вагона, хлопок відкриття парашута і навіть «буркотіння» холодильника «Дніпро».

Серед інших звуків, з яких утворили дніпровську скульптуру, – дзенькіт балончиків стріт-арту, шум моторного човна, що мчить хвилями, тріскіт багаття, відлуння в пустому залі, оплески та гучний сміх.

Ініціаторкою модернової артскульптури стала продюсерка GOODMEDIA Альона Тимошенко. Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

«Живемо у новий час, коли розбудовується країна, розвивається інфраструктура. Ми змінюємося зсередини. Шукаємо нові форми самовираження. Наш проєкт «Звуки Міста» – саме про це. Вперше звук перетворився на форму», – сказала під час відкриття скульптури Альона Тимошенко.

Вона розповіла, що над створенням артоб'єкта працювали скульптори, художники, саунд-продюсери. Спочатку команда ретельно «збирала» звуки. Записані аудіодоріжки обробили в програмі звукового дизайну, а потім виготовили на виробництві.

Автори проєкту врахували й асоціації інших відомих дніпрян. Гумориста, актора та шоумена Юрія Ткача, співзасновника, голови правління ГО «Асоціація Noosphere» Михайла Рябоконя, художника Валерія Zdesroy, керівника міжнародної організації «Street Workout» Дениса Мініна.

«Звуки Міста» об’єднали мистецтво і технології, спогади та почуття. Пишаємося, що Дніпро долучилося до такого креативного, технологічного і цікавого проєкту. Доводимо, що промислова столиця України дуже творча», – зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

Першу скульптуру проєкту відкрив Президент України Володимир Зеленський на саміті «Кримська платформа». Вона присвячена півострову. Дніпровська – вже третя.

Арт-інсталяції «Звуки Міста» підготували і для Києва, Львова, Одеси, Харкова, Маріуполя, Криму. Проєкт втілили до 30-ї річниці Незалежності України. Над ним працювала команда із 117 людей.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання