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В Херсоне раздались взрывы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1770
Время на прочтение
1 мин
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В Херсоне раздались взрывы

Иллюстративная фотография. / Фото: Национальная полиция Украины

"Тревоги" в области нет.

В среду, 19 апреля, около 07:30 в Херсоне раздались взрывы. Воздушная тревога в регионе не была оглашена.

Об этом сообщает "Общественное".

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", — говорится в сообщении.

Впоследствии, в 07:53 в городе были снова слышны взрывы.

К слову, "тревоги" в области нет. Последний раз об опасности объявляли в 01:16. Воздушная тревога окончилась в 01:54.

Напомним, когда в ночь на 19 апреля в нескольких областях объявлена воздушная тревога, то в Сети сообщали о взрывах в Херсоне. Они были достаточно сильными.

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