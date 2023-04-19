"Тревоги" в области нет.

В среду, 19 апреля, около 07:30 в Херсоне раздались взрывы. Воздушная тревога в регионе не была оглашена.

Об этом сообщает "Общественное".

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", — говорится в сообщении.

Впоследствии, в 07:53 в городе были снова слышны взрывы.

К слову, "тревоги" в области нет. Последний раз об опасности объявляли в 01:16. Воздушная тревога окончилась в 01:54.

Напомним, когда в ночь на 19 апреля в нескольких областях объявлена воздушная тревога, то в Сети сообщали о взрывах в Херсоне. Они были достаточно сильными.

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