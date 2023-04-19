"Тривоги" в області немає.

У середу, 19 квітня, близько 07:30 у Херсоні пролунали вибухи. Повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Про це повідомляє "Суспільне".

"У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Згодом, о 07:53 у місті було знову чутно вибухи.

До слова, "тривоги" в області немає. Востаннє про небезпеку оголошували о 01:16. Повітряна тривога закінчилася о 01:54.

Нагадаємо, коли у ніч проти 19 квітня у кількох областях оголошена повітряна тривога, то у Мережі повідомляли про вибухи у Херсоні. Вони були досить потужними.

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