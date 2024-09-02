В Кривом Роге прозвучал взрыв

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В ночь на 2 сентября 2024 года в Кривом Роге прозвучали взрывы.
Об этом информируют очевидцы и Общественное.
Взрывы раздались во время воздушной тревоги.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о движении ударных беспилотников через Херсонскую область в направлении Кривого Рога.
Накануне, 31 августа, враг нанес ракетный удар по территории одной из общин Сумского района, где повредил грузовые зерновозы, которые должны быть задействованы для сбора и перевозки урожая.
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