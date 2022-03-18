В Черкасской области изменили время комендантского часа

В Черкасской области изменили время комендантского часа

Изменения вступают в силу 18 марта.

С 18 марта в Черкасской области меняют время комендантского часа.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской ОГА.

В Черкассах и Умани комендантский час будет начинаться в 21:30 и продлится до 6:00.

На остальной территории области комендантский час действует с 20:00 до 6:00.

"Изменения вступают в силу сегодня, 18 марта. Напоминаю, что во время комендантского часа запрещено находиться в общественных местах и на улице", – отметил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Напомним, Зеленский назначил новых председателей Черкасской и Одесской ОГА.