У Кривому Розі прозвучали вибух

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 2 вересня 2024 року у Кривому Розі прозвучали вибухи.
Про це інформують очевидці та Суспільне.
Вибухи пролунали під час повітряної тривоги.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ударних безпілотників через Херсонщину в напрямку Кривого Рогу.
Напередодні, 31 серпня, ворог наніс ракетний удар по території однієї з громад Сумського району, де пошкодив вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю.
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