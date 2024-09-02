У Кривому Розі прозвучали вибух

У ніч проти 2 вересня 2024 року у Кривому Розі прозвучали вибухи.

Про це інформують очевидці та Суспільне.

Вибухи пролунали під час повітряної тривоги.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ударних безпілотників через Херсонщину в напрямку Кривого Рогу.

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Напередодні, 31 серпня, ворог наніс ракетний удар по території однієї з громад Сумського району, де пошкодив вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю.

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