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У Кривому Розі прозвучали вибух

У Кривому Розі прозвучали вибух

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: Pexels

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 2 вересня 2024 року у Кривому Розі прозвучали вибухи.

Про це інформують очевидці та Суспільне.

Вибухи пролунали під час повітряної тривоги. 

Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ударних безпілотників через Херсонщину в напрямку Кривого Рогу.

Напередодні, 31 серпня, ворог наніс ракетний удар по території однієї з громад Сумського району, де пошкодив вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю. 

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