Українські військові отримають новітній кіберзахист — Міноборони

Міністерство оборони знайшло рішення, як захистити особисті мобільні пристрої військовослужбовців. Для цього Центр інновацій Міноборони впроваджує технологію Mobile Device Management.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко.

Ця технологія забезпечує доступ до військового аналогу App Store чи Play Маркет.

"Після встановлення та успішної перевірки, що вразливостей на пристрої немає, військовий отримає доступ до застосунків. Сьогодні їх 68 для військових потреб, з них 14 — розроблені суто під потреби війни", - йдеться у дописі заступниці міністра.

Фото: Міноборони України

Фото: Міноборони України

Фото: Міноборони України

Фото: Міноборони України

За словами Катерини Черногоренко, подібний підхід використовує армія CША для підвищення кіберзахисту військових.

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" з’являться нові функції, які дозволять впровадити онлайн рекрутинг, а також отримати три типи відстрочок.

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