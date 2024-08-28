У "Резерв+" з’являться нові функції: про що йдеться

У Міністерстві оборони анонсували додатковий функціонал у мобільному застосунку для військовозобов’язаних.

У застосунку "Резерв+" з’являться нові функції, які дозволять впровадити онлайн рекрутинг, а також отримати три типи відстрочок.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко на Business Breakfast.

"Зараз ми додаємо опцію онлайн рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватися у два кліки. У нас у роботі [також] три типи відстрочок: це багатодітні сім'ї, це відстрочка, пов'язана з людьми з інвалідністю, і це студенти денної форми навчання", - уточнила вона.

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Катерина Черногоренко зазначила, що у "Резерв+" уже зареєструвались 3,2 мільйона користувачів, щодня цим мобільним застосунком користуються близько 100 тисяч людей.

"Для нас це показова цифра. І будемо робити все, щоб ця цифра зростала... Якщо продукт потрібен і в ньому є важливі та корисні функції, він буде рости органічно", - наголосила вона.

Нагадаємо, раніше очільник управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий повідомив про підготовку ще однієї функції, яка дозволить автоматично ставати на облік в територіальному центрі комплектування (ТЦК) під час зміни місця реєстрації.

Росія підробила Резерв+! Будьте обережні! Є тільки один офіційний застосунок!

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