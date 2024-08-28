Дональд Туск про російський безпілотник над Польщею: "Ми не знаємо, чи він взагалі був"

За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, поки немає 100% впевненості, що російський дрон увійшов у повітряний простір Польщі.

Про це сказав Дональд Туск під час пресконференції 28 серпня, передає Rzeczpospolita.

Туска запитали, чи будуть зміни до закону, які спростять збиття об’єктів – таких як безпілотники чи ракети, що з’являються в польському повітряному просторі під час масованих авіаударів Росії, спрямованих, серед іншого, на західну Україну.

Дональд Туск заявив, що в питанні збиття імовірних російських ракет чи дронів над польською територією часто важко одразу визначити, чи це не цивільний об’єкт, тому союзники Варшави радять виявляти стриманість.

"Ми не маємо підтвердження, чи був дрон над Польщею 26 серпня", – сказав Туск.

Наразі, згідно з процедурою, дозвіл на збиття такого об'єкта в умовах мирного часу повинен дати оперативний командувач Збройних сил Польщі, генерал Мацей Кліщ.

Туск зазначив, що "відкритий" до можливої зміни правил, "і ми можемо змінити правила якнайшвидше", але пізніше уточнив, що "проблема зі збитими літаками часто має іншу природу".

"Часто саме частки секунд унеможливлюють перевірку того, чи це не цивільний об'єкт. Чи це не літак, що заблукав", – додав він.

"Союзники рекомендують певну стриманість", – сказав прем'єр-міністр Польщі.

Коли йдеться про стрільбу по непізнаних повітряних об'єктах, "якщо немає загрози, якщо це не агресія", пояснив він.

"Я дуже ціную розумну, виважену позицію наших військових. Вони не зацікавлені відкривати вогонь щоразу, коли в небі щось рухається. Від цього ми почуваємося в більшій безпеці", – сказав Туск.

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Нагадаємо, 27 серпня президент Володимир Зеленський зробиву про можливість збиття російських ракет над заходом України. Для цього, за його словами, Польщі потрібна підтримка з боку інших країн НАТО.

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