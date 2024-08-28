В "Резерв+" появятся новые функции: о чем идет речь

В Министерстве обороны анонсировали дополнительный функционал в мобильном приложении для военнообязанных.

В приложении "Резерв+" появятся новые функции, позволяющие внедрить онлайн рекрутинг, а также получить три типа отсрочок.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко на Business Breakfast.

"Сейчас мы добавляем опцию онлайн рекрутинга с возможностью подписать контракт или мобилизоваться в два клика. У нас в работе [также] три типа отсрочок: это многодетные семьи, это отсрочка, связанная с людьми с инвалидностью, и это студенты дневной формы обучение", — уточнила она.

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Екатерина Черногоренко отметила, что в "Резерв+" уже зарегистрировались 3,2 миллиона пользователей, ежедневно этим мобильным приложением пользуются около 100 тысяч человек.

"Для нас это показательная цифра. И будем делать все, чтобы эта цифра росла... Если продукт нужен и в нем важные и полезные функции, он будет расти органично", — подчеркнула она.

Напомним, ранее руководитель управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой сообщил о готовящейся еще одной функции, которая позволит автоматически становиться на учет в территориальном центре комплектования (ТЦК) во время смены места регистрации.

Россия подделала Резерв+! Будьте осторожны! Есть только одно официальное приложение!

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