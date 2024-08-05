На Сумщині пролунало 39 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Дружбівська громади.

▪️Великописарівська громада: з території РФ здійснено атаку FPV дронами (1 вибух), гранатометний обстріл (3 вибухи).

▪️Есманьська громада: 20 мін скинули росіяни на територію громади.

▪️Дружбівська громада: ворог бив з артилерії (4 вибухи).

▪️Краснопільська громада: був артилерійський обстріл (2 вибухи).

▪️Білопільська громада: зафіксовано атаку FPV дронами (1 вибух).

▪️Хотінська громада: здійснено обстріл зі стрілецької зброї.

▪️Юнаківська громада: зафіксовано мінометний обстріл (1 вибух), атаку FPV дронами (2 вибухи), артилерійський обстріл (5 вибухів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі РФ вдарила ракетами і "Шахедами", скільки повітряних цілей вдалось збити.

Крім того, ми раніше інформували, що на Херсонщині російські військові атакували з безпілотника дитину.

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