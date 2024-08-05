Німеччина має збільшити постачання до України засобів ППО – Пісторіус

Голова Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна потребує посилення своєї протиповітряної оборони, тому потрібно збільшувати постачання відповідних систем та засобів.

Про це він заявив під час інтервʼю DW.

Міністр зазначив, що особливо посилення ППО Україні потрібно напередодні зимового періоду для захисту інфраструктури.

"Ми маємо посилити можливості українців в обороні, особливо протиповітряної. Тому Німеччина вже надала три системи Patriot та кілька систем IRIS-T. Як прихильники України ми маємо збільшити постачання, бо протиповітряна оборона має вирішальне значення. Особливо напередодні зимового періоду для захисту цивільної та енергетичної інфраструктури", - сказав він.

Разом з тим він відмовився коментувати інформацію щодо можливої допомоги озброювати літаки F-16, які надходять із Франції.

"Я не можу зараз це коментувати, тому що ми не маємо F-16, як ви знаєте. Чи буде представлено зброю для використання з F16 це вимагає перевірки", - сказав Пісторіус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт розповів, на що здатні ракети до F-16, які отримає Україна.

Крім того, ми раніше інформували, що Британія закупить додаткові ракети Martlet для України.

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