Болгарія може передати Україні надлишки своєї зброї

У Софії хочуть, щоб союзники компенсували їм передачу цієї зброї українцям.

Болгарія може передати Україні свої надлишкові запаси снарядів та інше військове обладнання, якщо ці поставки будуть компенсовані країнами-союзниками.

Про це заявив виконувач обов’язків міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов, повідомляє ЄП.

Міністр заявив, що аналіз болгарського Міноборони виявив "те, що є надлишковим і непотрібним для болгарської армії".

"З цього майна – частина боєприпасів певних типів – може бути надана Україні. Цей пакет також буде пов'язаний з угодою з країною-союзником про компенсацію, подібно до попереднього пакета, який ми відправили", – сказав він.

Крім того, Запрянов сказав, що уряд Болгарії ще має ухвалити відповідне рішення для військової допомоги Україні, потім це має бути узгоджене з Києвом та союзниками і забезпечена необхідна для транспортування логістика.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада анонсувала новий пакет допомоги Україні на 500 млн доларів.

Крім того, ми раніше інформували, що у Нідерландах сказали, коли до України прибудуть винищувачі F-16.

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