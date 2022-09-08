В одесской маршрутке пассажир устроил резню

В Одессе во время поездки в маршрутном такси произошла ссора между мужчинами.
Один из них достал нож.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
"Во время поездки в маршрутном автобусе правонарушитель ударил ножом пассажира, когда между ними возникла стычка. Пострадавший вышел из транспорта, его госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости, а злоумышленник поехал дальше", — говорится в сообщении полиции.
Мужчину задержали по месту жительства. У него также изъяли вероятные орудия преступления. Теперь мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, в Одессе произошла резня из-за девушки.
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