В одеській маршрутці пасажир влаштував різанину

В Одесі під час поїздки в маршрутному таксі сталася сварка між чоловіками.

Один із них дістав ніж.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

"Під час поїздки в маршрутному автобусі правопорушник ударив ножем пасажира, коли між ними виникла сутичка. Потерпілий вийшов із транспорту, його ушпиталили із проникним пораненням черевної порожнини, а зловмисник поїхав далі", - йдеться у повідомленні поліції.

Чоловіка затримали за місцем проживання. У нього також вилучили ймовірне знаряддя злочину. Тепер чоловіку загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, в Одесі сталася різанина через дівчину.

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