В Одесі сталася різанина через дівчину

В Одесі сталася різанина через дівчину

Подія трапилася під час застілля в квартирі зловмисника на вулиці Штильовій, коли його подруга повідомила, що їхній товариш до неї залицявся.

Чоловіки почали сваритися, потерпілий штурнув правопорушника і пішов додому. А господар оселі, не вгамовуючись, побіг за ним слідом і вдарив ножем.

Про це повідомили у поліції Одеської обалсті.

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Про те що, сталося правоохоронцям та лікарям швидкої допомоги повідомив охоронець багатоповерхівки. Потерпілого, що лежав на підлозі сходового майданчика в крові, ушпиталили з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини. Правопорушника поліцейські затримали за місцем проживання.

Чоловік у скоєному зізнався і пояснив: причиною конфлікту стали залицяння товариша до його дівчини.

Наразі зловмисника затримано. За умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження правопорушнику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Харківській області чоловік цеглиною вбив коханку, бо та хотіла розповісти правду дружині.

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