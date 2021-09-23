В Полтаве таксист угрожал пассажиру пистолетом

Обстоятельства происшествия выясняет следствие.

Полиция Полтавы расследует обстоятельства конфликта между таксистом и пассажиром. Таксист угрожал мужчине оружием.

Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает пресс-служба полиции.

"В отделение №1 (Подольский район) Полтавского райуправления полиции, 22 сентября, около 18 часов поступило сообщение от местного жителя, что по улице Гулака-Артемовского возник конфликт с таксистом. В ходе конфликта мужчина увидел в руках таксиста предмет, похожий на оружие ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники в течение часа установили личность таксиста. Им оказался местный житель, 1992 года рождения. У мужчины изъят предмет, похожий на оружие.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 1 статьи 129 (Угроза убийством) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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