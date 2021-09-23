У Полтаві таксист погрожував пасажиру пістолетом

Обставини події з’ясовує слідство.
Поліція Полтави розслідує обставини конфлікту між таксистом та пасажиром. Таксист погрожував чоловіку зброєю.
Про це у четвер, 23 вересня, повідомляє пресслужба поліції.
"До відділення №1 (Подільський район) Полтавського райуправління поліції, 22 вересня, близько 18-ї години, надійшло повідомлення від місцевого жителя, що по вулиці Гулака-Артемовського виник конфлікт із таксистом. У ході конфлікту чоловік побачив у руках таксиста предмет, схожий на зброю", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що оперативники впродовж години встановили особу таксиста. Ним виявився місцевий житель, 1992 року народження. У чоловіка вилучено предмет, схожий на зброю.
За фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікаційними ознаками частини 1 статті 129 (Погроза вбивством) та частини 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
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