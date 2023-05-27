В Полтавской области двух женщин убило током

В селе Сары Гадячской тергромады (Полтавская область) во дворе нежилого домовладения двух местных жительниц поразило током.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

В результате поражения током одна женщина, 1941 года рождения, скончалась на месте, а другая, 1962 года, умерла во время госпитализации в реанимационное отделение больницы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа гадяцкого отделения полиции. Следствие продолжается.

Напомним, в Луцке девушку в ванной убило током от мобильника на зарядке.

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