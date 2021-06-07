В Украине смягчают карантинные ограничения

Кабмин разрешил большее скопление людей во время массовых мероприятий и смягчил условия пересечения границы.

В Украине начинают действовать обновленные карантинные ограничения. Соответствующие изменения о смягчении принял Кабинет министров.

Изменения внесли в постановление "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Обновлено требования к проведению и участию в массовых мероприятиях, а также некоторые вопросы пересечения границы, исходя из сегодняшних противоэпидемических условий и потребностей реагирования", — уточнил глава Минздрава.

Изменения в карантинных правилах в Украине:

разрешено проведение массовых мероприятий без ограничений по количеству лиц при наличии у всех участников и организаторов мероприятия отрицательного результата тестирования на COVID-19 или документа, подтверждающего получения полного курса вакцинации;

увеличено заполненность залов до 2/3 для посетителей массовых мероприятий и кинотеатров/театров, осуществляющих деятельность без требования о наличии отрицательного результата тестирования на COVID-19, или документа, подтверждающего получения полного курса вакцинации.

Относительно пересечения государственной границы иностранцами и лицами без гражданства, то необходимо иметь страховой полис и одну из следующих позиций:

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

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