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Воздушная тревога, Запорожье!

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Воздушная тревога, Запорожье!

Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!

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