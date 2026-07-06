Возвращение в 2022 год: Defense Express заявил о критическом состоянии противоракетного щита Киева

Разрушена 9-этажка на столичном Виноградаре / © Елена Зеленская

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Российская ставка на истощение украинских запасов ракет-перехватчиков в комплексы Patriot, к сожалению, принесла врагу желаемый результат.

Об этом сообщают аналитики профильного издания Defense Express, оценивая результаты отражения очередного воздушного террора РФ.

Так, из 23 запущенных баллистических ракет и 6 противокорабельных ракет «Циркон» или «Оникс» украинской противоракетной обороной не было перехвачено ни одной.

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В то же время, из 33 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 и 6 крылатых ракет морского базирования «Калибр» было сбито 31 и 6 соответственно, то есть 94% и 100%.

В издании объясняют, что такие цифры свидетельствуют о том, что ПВО продолжает демонстрировать высокую эффективность.

«Но в вопросе противоракетной обороны, где есть прямая зависимость от поставок антибалистических ракет, очевидно, Украина вернулась в 2022 год, когда еще не были переданы Patriot и вся страна не имела защиты от баллистических ракет вообще», — отмечают аналитики издания.

В Defense Express подсчитали, что за все четыре комбинированные дальнобойные атаки по Киеву, 2 июня, 16 июня, 2 июля, 16 июня, 2 июля и 6 июля, то есть за примерно месяц РФ использовала для удара только по Киеву около 24 «Циркон»/«Оникс» и 114 баллистических ракет. Кроме того, в течение июня россияне несколько раз атаковали Киев баллистическими ракетами не в пределах массированных атак.

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В то время как производство антибалистических зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE за 2026 год составляет около 52 в месяц.

И даже получение хотя бы части этого количества Украины осложнено тем, что сами США после завершения войны против Ирана остались с 15-21 противобаллистической ракетой на один ЗРК Patriot, отмечают в издании.

Ранее военный эксперт назвал главные причины прорыва ПВО Киева баллистикой РФ.

Эксперты предупреждают, что глобальный дефицит ракет Patriot может повлиять на эффективность защиты Украины от баллистических атак РФ.

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Напомним, что в Киеве погибли 15 человек, 58 получили ранения. Еще 10 могут находиться под завалами.

В результате удара в Вишневом погибли 7 человек и 21 ранен, еще один человек погиб в Святопетровском.

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