Яблочный Спас 2022: что можно и нельзя святить в церкви

Большой церковный праздник Преображения Господня или Яблочный Спас каждый год приходится на 19 августа. Верующие в этот день обязательно идут в храм и освящают продукты питания. Что брать в церковь на Яблочного Спаса – читайте в материале ТСН.ua.
Преображение Господне, которое еще в народе называют "Яблочный Спас" – второй из трех Спасов. В этот период все еще продолжается Успенский пост, поэтому к праздничному столу не подают блюда из мяса и рыбы. Хозяйки обязательно готовят еду из продуктов, которые освящаются в этот день в церкви.
В корзину для освящения кладут яблоки. Именно поэтому праздник и получил свое народное название. В древности к Яблочному Спасу пытались яблок не есть. Верили, что это может навлечь беду. Особенно важным этот запрет был для женщин, потерявших детей.
Освящающие на Яблочный Спас в церкви
Кроме яблок, в церковь принято нести:
- груши;
- виноград;
- помидоры;
- сливы;
- хлеб;
- мед;
- постную выпечку с яблоками.
Есть и такие продукты, которые верующие ни в коем случае не должны класть в корзину для освящения. Среди них:
- алкоголь;
- яйца;
- сыр;
- мясо.
После освящения продуктами обязательно угощают детей, родственников, друзей и просто людей, которых встретили на улице. Издавна считалось, что после этого ритуала они получают целебную силу. К праздничному столу готовят десерты с яблоками, орехами, медом. Конечно, они должны быть постными.