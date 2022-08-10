Яблочный Спас 2022: что можно и нельзя святить в церкви

Большой церковный праздник Преображения Господня или Яблочный Спас каждый год приходится на 19 августа. Верующие в этот день обязательно идут в храм и освящают продукты питания. Что брать в церковь на Яблочного Спаса – читайте в материале ТСН.ua.

Преображение Господне, которое еще в народе называют "Яблочный Спас" – второй из трех Спасов. В этот период все еще продолжается Успенский пост, поэтому к праздничному столу не подают блюда из мяса и рыбы. Хозяйки обязательно готовят еду из продуктов, которые освящаются в этот день в церкви.

В корзину для освящения кладут яблоки. Именно поэтому праздник и получил свое народное название. В древности к Яблочному Спасу пытались яблок не есть. Верили, что это может навлечь беду. Особенно важным этот запрет был для женщин, потерявших детей.

Освящающие на Яблочный Спас в церкви

Кроме яблок, в церковь принято нести:

груши;

виноград;

помидоры;

сливы;

хлеб;

мед;

постную выпечку с яблоками.

Есть и такие продукты, которые верующие ни в коем случае не должны класть в корзину для освящения. Среди них:

алкоголь;

яйца;

сыр;

мясо.

После освящения продуктами обязательно угощают детей, родственников, друзей и просто людей, которых встретили на улице. Издавна считалось, что после этого ритуала они получают целебную силу. К праздничному столу готовят десерты с яблоками, орехами, медом. Конечно, они должны быть постными.