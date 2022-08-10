Яблучний Спас 2022: що можна і не можна святити в церкві

Велике церковне свято Преображення Господнє або Яблучний Спас щороку припадає на 19 серпня. Віряни цього дня обов'язково йдуть у храм та освячують продукти харчування. Що брати в церкву на Яблучного Спаса - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Преображення Господнє, яке ще в народі називають "Яблучний Спас" - другий з трьох Спасів. В цей період все ще продовжується Успенський піст, а тому до святкового столу не подають страви з м'яса і риби. Натомість, господині обов'язково готують їжу з продуктів, які освячуються цього дня в церкві.
В кошик для освячення кладуть яблука. Саме тому свято і отримало свою народну назву. В давнину до Яблучного Спаса намагалися яблук не їсти. Вірили, що це може накликати біду. Особливо важливою ця заборона була для жінок, які втратили дітей.
Що освячують на Яблучний Спас в церкві
Окрім яблук, до церкви прийнято нести:
- груші;
- виноград;
- помідори;
- сливи;
- хліб;
- мед;
- пісну випічку з яблуками.
Є й такі продукти, які віряни в жодному разі не повинні класти в корзину для освячення. Серед них:
- алкоголь;
- яйця;
- сир;
- м'ясо.
Після освячення продуктами обов'язково пригощають дітей, родичів, друзів та просто людей, яких зустріли на вулиці. Здавна вважалося, що вони після цього ритуалу отримують цілющу силу. А до святкового столу готують десерти з яблуками, горіхами, медом. Звичайно, вони повинні бути пісними.