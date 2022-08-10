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Яблучний Спас 2022: що можна і не можна святити в церкві

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Яблучний Спас 2022: що можна і не можна святити в церкві

Що святити на Яблучний Спас: перелік продуктів / Фото: pixabay.com

Велике церковне свято Преображення Господнє або Яблучний Спас щороку припадає на 19 серпня. Віряни цього дня обов'язково йдуть у храм та освячують продукти харчування. Що брати в церкву на Яблучного Спаса - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Преображення Господнє, яке ще в народі називають "Яблучний Спас" - другий з трьох Спасів. В цей період все ще продовжується Успенський піст, а тому до святкового столу не подають страви з м'яса і риби. Натомість, господині обов'язково готують їжу з продуктів, які освячуються цього дня в церкві.

В кошик для освячення кладуть яблука. Саме тому свято і отримало свою народну назву. В давнину до Яблучного Спаса намагалися яблук не їсти. Вірили, що це може накликати біду. Особливо важливою ця заборона була для жінок, які втратили дітей.

Що освячують на Яблучний Спас в церкві

Окрім яблук, до церкви прийнято нести:

  • груші;
  • виноград;
  • помідори;
  • сливи;
  • хліб;
  • мед;
  • пісну випічку з яблуками.

Є й такі продукти, які віряни в жодному разі не повинні класти в корзину для освячення. Серед них:

  • алкоголь;
  • яйця;
  • сир;
  • м'ясо.

Після освячення продуктами обов'язково пригощають дітей, родичів, друзів та просто людей, яких зустріли на вулиці. Здавна вважалося, що вони після цього ритуалу отримують цілющу силу. А до святкового столу готують десерти з яблуками, горіхами, медом. Звичайно, вони повинні бути пісними.

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