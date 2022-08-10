Яблучний Спас 2022: що можна і не можна святити в церкві

Велике церковне свято Преображення Господнє або Яблучний Спас щороку припадає на 19 серпня. Віряни цього дня обов'язково йдуть у храм та освячують продукти харчування. Що брати в церкву на Яблучного Спаса - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Преображення Господнє, яке ще в народі називають "Яблучний Спас" - другий з трьох Спасів. В цей період все ще продовжується Успенський піст, а тому до святкового столу не подають страви з м'яса і риби. Натомість, господині обов'язково готують їжу з продуктів, які освячуються цього дня в церкві.

В кошик для освячення кладуть яблука. Саме тому свято і отримало свою народну назву. В давнину до Яблучного Спаса намагалися яблук не їсти. Вірили, що це може накликати біду. Особливо важливою ця заборона була для жінок, які втратили дітей.

Що освячують на Яблучний Спас в церкві

Окрім яблук, до церкви прийнято нести:

груші;

виноград;

помідори;

сливи;

хліб;

мед;

пісну випічку з яблуками.

Є й такі продукти, які віряни в жодному разі не повинні класти в корзину для освячення. Серед них:

алкоголь;

яйця;

сир;

м'ясо.

Після освячення продуктами обов'язково пригощають дітей, родичів, друзів та просто людей, яких зустріли на вулиці. Здавна вважалося, що вони після цього ритуалу отримують цілющу силу. А до святкового столу готують десерти з яблуками, горіхами, медом. Звичайно, вони повинні бути пісними.