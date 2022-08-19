Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Протягом доби росіяни вбили на Донеччині п'ять мешканців

Дата публікації
Перегляди
80
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Протягом доби росіяни вбили на Донеччині п'ять мешканців

Фото: Associated Press

Армія Російської Федерації не припиняє вбивати мирне населення Донецької області.

Протягом минулої доби, 18 серпня, росіяни вбили ще п'ятьох мешканців регіону. Загалом відомо про щонайменше 744 загиблих від початку повномасштабного вторгнення. 

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок ворожих обстрілів дві людини загинула в Авдіївці. По одному загиблому в Дружбі, Зеленопіллі та Первомайському. Керівник області наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Через обстріли ворожої армії десять осіб отримали поранення. Найбільше потерпілих у Дружбі - четверо.

© facebook/Павло Кириленко
Фото: facebook/Павло Кириленко

Як повідомлялося, російська армія не припиняє обстрілювати Краматорськ у Донецькій області. Зранку, 19 серпня, внаслідок удару пошкоджено приміщення Краматорського фахового коледжу технологій та дизайну і Донбаської державної машинобудівної академії.

Читайте також:

Погрози Одесі, спроби захопити Донбас та перемога України на політичному фронті – вечірнє звернення Зеленського

Погрози Одесі, спроби захопити Донбас та перемога України на політичному фронті – вечірнє звернення Зеленського
 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація