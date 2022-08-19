Протягом доби росіяни вбили на Донеччині п'ять мешканців

Протягом минулої доби, 18 серпня, росіяни вбили ще п'ятьох мешканців регіону. Загалом відомо про щонайменше 744 загиблих від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок ворожих обстрілів дві людини загинула в Авдіївці. По одному загиблому в Дружбі, Зеленопіллі та Первомайському. Керівник області наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Через обстріли ворожої армії десять осіб отримали поранення. Найбільше потерпілих у Дружбі - четверо.

Фото: facebook/Павло Кириленко

Як повідомлялося, російська армія не припиняє обстрілювати Краматорськ у Донецькій області. Зранку, 19 серпня, внаслідок удару пошкоджено приміщення Краматорського фахового коледжу технологій та дизайну і Донбаської державної машинобудівної академії.

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