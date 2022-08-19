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Росіяни обстріляли три райони Харкова: мер розповів деталі

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Росіяни обстріляли три райони Харкова: мер розповів деталі

Фото: Associated Press

Зранку 19 серпня армія Російської Федерації вкотре обстріляла Харків.

На світанку, о 05:44, окупанти завдали ударів по трьох районах Харкова. Під ударами опинилися Київський, Основ'янський та Немишлянський райони.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов 

За його словами, в одному випадку росіяни влучили по житловому будівництву. За попередньою інформацією, постраждавши один чоловік. Крм того, є "приліт" за інфраструктурним об'єктом. Там виникла пожежа.

Як повідомлялося, окупанти завдали потужних ударів по Харкову. Увечері 17 серпня ворог знову обстріляв Салтівський район. Приліт був біля житлової багатоповерхівки. Загинуло сім осіб. Вже вранці 18 серпня завдали ще одну серію ударів ракетами по місту. Внаслідок нічного ракетного удару по Харкову від росіян загинули 12 людей.

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