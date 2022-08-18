Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія хоче перетворити Харків на Алеппо-2016 чи Грозний-1996 - Подоляк

Дата публікації
Перегляди
398
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія хоче перетворити Харків на Алеппо-2016 чи Грозний-1996 - Подоляк

Фото: Associated Press

Російська армія практино щодня масовано обстрілює Харків.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що агресорка Росія хоче перетворити місто на руїни. Подоляк повв паралелі із сирійським Алеппо-2016, кавказьким Грозним-1996 та польською Варшавою-1945.

Таку думку він висловив у своєму Twitter.

"Харків. 175 днів жаху. Щоденний терор, удари ракетами по спальних та цивільних кварталах. Росія хоче перетворити Харків на Алеппо-2016, Грозний-1996 чи Варшаву-1945", - йдеться у його дописі.

За словами Подоляка, Кремль  упивається кров'ю у прямому ефірі. "Кожен, хто продовжує мати справу з Москвою, - співучасник цього злочину", - наголосив він.

Як повідомлялося, окупанти завдаои птужних ударів по Харкову. Увечері 17 серпня ворог знову обстріляв Салтівський район. Приліт був біля житлової багатоповерхівки. Загинуло сім осіб. Вже вранці 18 серпня завдали ще одну серію ударів ракетами по місту. Станом на ранок дві людини загинули, 18 - отримали поранення, зокрема,  дві дитини. 

Читайте також:

Наймасованіший обстріл Харкова – росіяни вгатили із "Градів" та артилерії

Наймасованіший обстріл Харкова – росіяни вгатили із "Градів" та артилерії

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
398
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація