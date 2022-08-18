Росія хоче перетворити Харків на Алеппо-2016 чи Грозний-1996 - Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що агресорка Росія хоче перетворити місто на руїни. Подоляк повв паралелі із сирійським Алеппо-2016, кавказьким Грозним-1996 та польською Варшавою-1945.

Таку думку він висловив у своєму Twitter.

"Харків. 175 днів жаху. Щоденний терор, удари ракетами по спальних та цивільних кварталах. Росія хоче перетворити Харків на Алеппо-2016, Грозний-1996 чи Варшаву-1945", - йдеться у його дописі.

Харків. 175 днів жаху. Щоденний терор, удари ракетами по спальних кварталах і цивільних. Росія хоче перетворити Харків на Алеппо-2016, Грозний-1996 чи Варшаву-1945 та упивається кров’ю в прямому ефірі. Кожен, хто і далі має справи з Москвою, – співучасник цього злочину. pic.twitter.com/6NAeuZY6fm — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 18, 2022

За словами Подоляка, Кремль упивається кров'ю у прямому ефірі. "Кожен, хто продовжує мати справу з Москвою, - співучасник цього злочину", - наголосив він.

Як повідомлялося, окупанти завдаои птужних ударів по Харкову. Увечері 17 серпня ворог знову обстріляв Салтівський район. Приліт був біля житлової багатоповерхівки. Загинуло сім осіб. Вже вранці 18 серпня завдали ще одну серію ударів ракетами по місту. Станом на ранок дві людини загинули, 18 - отримали поранення, зокрема, дві дитини.

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