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Россия хочет превратить Харьков в Алеппо-2016 или Грозный-1996 — Подоляк

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Россия хочет превратить Харьков в Алеппо-2016 или Грозный-1996 — Подоляк

Фото: Associated Press

Российская армия практически ежедневно массированно обстреливает Харьков.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что агрессор Россия хочет превратить город в руины. Подоляк провел параллели с сирийским Алеппо-2016, кавказским Грозным-1996 и польской Варшавой-1945.

Такое мнение он высказал в своем Twitter.

"Харьков. 175 дней ужаса. Ежедневный террор, удары ракетами по спальным и гражданским кварталам. Россия хочет превратить Харьков в Алеппо-2016, Грозный-1996 или Варшаву-1945", — говорится в его сообщении.

По словам Подоляка, Кремль упивается кровью в прямом эфире. "Каждый, кто продолжает иметь дело с Москвой, – соучастник этого преступления", – подчеркнул он.

Как сообщалось, оккупанты нанесли мощные удары по Харькову. Вечером 17 августа враг снова обстрелял Салтовский район. Прилет был у жилой многоэтажки. Погибли семь человек. Уже утром 18 августа нанесли еще одну серию ударов ракетами по городу. По состоянию на утро два человека погибли, 18 получили ранения, в том числе два ребенка.

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