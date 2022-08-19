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Россияне обстреляли три района Харькова: мэр рассказал детали

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Россияне обстреляли три района Харькова: мэр рассказал детали

Фото: Associated Press

Утром 19 августа армия Российской Федерации в очередной раз обстреляла Харьков.

На рассвете, в 05:44, оккупанты нанесли удары по трем районам Харькова. Под ударами оказались Киевский, Основенский и Немышлянский районы.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, в одном случае россияне попали по жилищному строительству. По предварительной информации, пострадав один человек. Кроме того, есть "прилет" по инфраструктурному объекту. Там возник пожар.

Как сообщалось, оккупанты нанесли мощные удары по Харькову. Вечером 17 августа враг снова обстрелял Салтовский район. Прилет был у жилой многоэтажки. Погибли семь человек. Уже утром 18 августа нанесли еще одну серию ударов ракетами по городу. В результате ночного ракетного удара по Харькову от россиян погибли 12 человек.

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