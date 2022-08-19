Три знака Зодиака, которые сегодня могут столкнуться с предательством

Мощная энергетика этого дня часто приобретает негативную окраску: в людях поднимают голову низменные инстинкты, подталкивающие их к недостойному поведению и безнравственным поступкам. По словам астрологов, именно в это время происходят предательства на самых разных уровнях: обмануть наше доверие могут сотрудники, друзья и даже родные и любимые люди.

Сегодня, 19 августа, с предательством могут столкнуться представители всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо быть в этом смысле особенно осторожными.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы могут узнать о проблемах в отношениях с близким человеком: велика вероятность того, что они заподозрят вторую половинку в измене и у их опасений будут реальные основания. Звезды настоятельно рекомендуют представителям знака не спешить с выводами и особенно с решительными действиями. Если будет хотя бы минимальный шанс сохранить отношения, необходимо им воспользоваться.

Рак (22.06 – 22.07)

Раков может подвести кто-то из друзей, и это может стать для них настоящей трагедией. Их расстроит не сам факт предательства, а обман их доверия – к таким вещам представители знака относятся очень трепетно. Скорее всего, они так и не простят своих обидчиков, даже если продолжат с ним общаться, но такова уже натура Раков: надо либо принимать их такими, какие они есть, либо с ними не общаться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам надо приготовиться к тому, что их подставит кто-то из сотрудников: в трудоголизме эти люди с представителями знака сравниться не могут, поэтому будут действовать подло – исподтишка. В интересах Козерогов – не дать им такого шанса: для этого необходимо быть внимательными к поведению окружающих – они обязательно себя выдадут.

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