Военные эксперты назвали 5 возможных причин взрывов в Крыму

В Институте изучения войны (ISW) заявили, что не владеют достоверной информацией о происхождении и последствиях взрывов, прозвучавших в оккупированном Крыму 18 августа.

Военные аналитики перечислили пять возможных причин недавних взрывов в районе российской авиабазы "Бельбек" в Севастополе и Керчи.

ISW отмечает, что не может самостоятельно проверить, сбили ли российские ПВО украинский беспилотник, и был ли вообще какой-нибудь беспилотник в Керчи или Бельбеке.

Эксперты Института перечислили возможные причины взрывов в Севастополе и Керчи:

атака ВСУ;

действия украинской разведки;

плохое обращение россиян со своей техникой;

успешные действия российского ПВО;

расшатанные нервы российских оккупантов, которые, вероятно, готовятся к атакам в районах, ранее считавшихся недостижимыми для украинской армии.

По мнению ISW, украинские войска, вероятно, продолжат кампанию по нанесению ударов по военным объектам России в оккупированном Крыму, чтобы ослабить возможности логистики оккупантов и их возможности поддержки операций на западном берегу Днепра.

Напомним, во временно оккупированном Крыму в четверг, 18 августа, сообщили о мощных взрывах в районе авиабазы "Бельбек". Также в Керчи местные сообщили о минимум двух взрывах. По словам очевидцев, звуки громких взрывов раздались в районе Крымского моста.

Читайте также: