Військові експерти назвали 5 можливих причин вибухів у Криму

В Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що не володіють достовірною інформацією про походження та наслідки вибухів, які пролунали в окупованому Криму 18 серпня.

Військові аналітики перерахували п'ять можливих причин недавніх вибухів в районі російської авіабази "Бельбек" у Севастополі та в Керчі.

ISW зазначає, що не може самостійно перевірити, чи російські ППО збили український безпілотник, і чи був взагалі якийсь безпілотник у Керчі чи Бельбеку.

Експерти Інституту перерахували можливі причини вибухів у Севастополі та Керчі:

атака ЗСУ;

дії української розвідки;

погане поводження росіян зі своєю технікою;

успішні дії російського ППО;

розхитані нерви російських окупантів, які, ймовірно, готуються до атак у районах, що раніше вважалися недосяжними для української армії.

На думку ISW, українські війська, ймовірно, продовжать кампанію з завдання ударів по військових об'єктах Росії в окупованому Криму, щоб послабити можливості логістики окупантів та їх можливості щодо підтримки операцій на західному березі Дніпра.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму у четвер, 18 серпня, повідомили про потужні вибухи у районі авіабази "Бельбек". Також у Керчі місцеві повідомили про щонайменше два вибухи. За словами очевидців, звуки гучних вибухів пролунали у районі Кримського мосту.

Читайте також: