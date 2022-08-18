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У Керчі повідомляють про гучні вибухи: ймовірно, у районі Кримського мосту (відео)

У Керчі повідомляють про гучні вибухи: ймовірно, у районі Кримського мосту (відео)

Дата публікації
Перегляди
26к
Час на прочитання
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У Керчі повідомляють про гучні вибухи: ймовірно, у районі Кримського мосту (відео)

Фото: скрин з відео

Пізно ввечері четверга, 18 серпня, у Керчі місцеві повідомляють про щонайменше два вибухи.

За словами очевидців, звуки гучних вибухів пролунали у районі Кримського мосту.

Про це повідомляють місцеві телеграми канали та російські засоби масової пропаганди.

Як пишуть у місцевих пабліках, жителі тимчасово окупованого Керчі масово повідомляють про гучний вибух у місті. За їхньою інформацію, вибуху чути було у різних районах міста, а також у прилеглих селах. 

Російсько-окупаційна "влада" відреагувала та заявила, що, за попередньою інформацією, спрацювали системи протиповітряної оборони (ППО), небезпеки ані для міста, ані для мосту немає. 

Нагадаємо, останнім часом в анексованому Криму стало неспокійно. У серпні у різних районах окупованого півострова сталося "бавовна" на військових обє'ктах РФ. Нещодавно, 16 серпня, у селищі Азовське, що в Джанкойському районі окупованого Криму, пролунали вибухи в військовій частині російських окупантів.  Усе, що відомо про "інцидент" у військовій частині окупантів.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
26к
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