У Керчі повідомляють про гучні вибухи: ймовірно, у районі Кримського мосту (відео)

Пізно ввечері четверга, 18 серпня, у Керчі місцеві повідомляють про щонайменше два вибухи.

За словами очевидців, звуки гучних вибухів пролунали у районі Кримського мосту.

Про це повідомляють місцеві телеграми канали та російські засоби масової пропаганди.

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Як пишуть у місцевих пабліках, жителі тимчасово окупованого Керчі масово повідомляють про гучний вибух у місті. За їхньою інформацію, вибуху чути було у різних районах міста, а також у прилеглих селах.

Російсько-окупаційна "влада" відреагувала та заявила, що, за попередньою інформацією, спрацювали системи протиповітряної оборони (ППО), небезпеки ані для міста, ані для мосту немає.

Нагадаємо, останнім часом в анексованому Криму стало неспокійно. У серпні у різних районах окупованого півострова сталося "бавовна" на військових обє'ктах РФ. Нещодавно, 16 серпня, у селищі Азовське, що в Джанкойському районі окупованого Криму, пролунали вибухи в військовій частині російських окупантів. Усе, що відомо про "інцидент" у військовій частині окупантів.

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