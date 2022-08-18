У Керчі повідомляють про гучні вибухи: ймовірно, у районі Кримського мосту (відео)

Пізно ввечері четверга, 18 серпня, у Керчі місцеві повідомляють про щонайменше два вибухи.
За словами очевидців, звуки гучних вибухів пролунали у районі Кримського мосту.
Про це повідомляють місцеві телеграми канали та російські засоби масової пропаганди.
Як пишуть у місцевих пабліках, жителі тимчасово окупованого Керчі масово повідомляють про гучний вибух у місті. За їхньою інформацію, вибуху чути було у різних районах міста, а також у прилеглих селах.
Російсько-окупаційна "влада" відреагувала та заявила, що, за попередньою інформацією, спрацювали системи протиповітряної оборони (ППО), небезпеки ані для міста, ані для мосту немає.
Нагадаємо, останнім часом в анексованому Криму стало неспокійно. У серпні у різних районах окупованого півострова сталося "бавовна" на військових обє'ктах РФ. Нещодавно, 16 серпня, у селищі Азовське, що в Джанкойському районі окупованого Криму, пролунали вибухи в військовій частині російських окупантів. Усе, що відомо про "інцидент" у військовій частині окупантів.
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