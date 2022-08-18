Подоляк пообіцяв окупантам в Криму яскравий оксамитовий сезон

Якщо окупанти і надалі не будуть погоджуватися, то доведеться використовувати інші засоби.

Крим – територія України, яку російські окупанти підступно захопили. З точки зору міжнародного права ЗСУ мають право знищувати військові об'єкти на півострові. Там буде чарівний оксамитовий сезон.

Про це сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, Україна робитиме все можливе, щоб усі військові об'єкти та незаконно встановлені мости в Криму були ліквідовані.

"Виходячи з міжнародного права, ЗСУ мають право робити з ворожими військовими об'єктами в Криму все те саме, що й на інших тимчасово окупованих територіях. Україна продовжуватиме наполягати, щоб росія добровільно демонтувала усі свої бази та мости, які наробила за 8 років", – сказав Подоляк.

За словами Подоляка, ЗСУ мають право робити з ворожими військовими об'єктами в Криму все те саме, що й на інших тимчасово окупованих територіях.

"Ми це будемо робити яким чином. Ми попросимо Сонце, вітер, воду і навіть тютюнові вироби, щоб вони ефективно відпрацьовували по складах з боєприпасами. З іншого боку, ми й надалі будемо наполягати, щоб росія добровільна демонтувала всі незаконні бази та мости, які за 8 років там зробили в Криму", – зазначив Подоляк.