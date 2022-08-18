П'ятниця буде доволі теплою: прогноз погоди в Україні на Спаса, 19 серпня

На Спаса буде сухо та сонячно в західних, північних та центральних областях.

У п'ятницю, 19 серпня, в Україні буде доволі тепло, а місцями навіть спекотно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 19 серпня у східних та південно-східних областях очікуються короткочасні дощі (вночі місцями), грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вночі та вранці у більшості південних та центральних областей подекуди туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні та сході країни до 21°, вдень 25-30°, на Закарпатті до 35°.

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19 серпня у східних та південно-східних областях через грози, вдень місцями град та шквали оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Водночас у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 19 серпня буде сухо. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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