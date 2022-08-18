Пятница будет довольно теплой: прогноз погоды в Украине на Спаса, 19 августа

На Спаса будет сухо и солнечно в западных, северных и центральных областях.

В пятницу, 19 августа, в Украине будет довольно тепло, местами даже жарко.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 19 августа в восточных и юго-восточных областях ожидаются кратковременные дожди (ночью местами), грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в большинстве южных и центральных областей местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на юге и востоке страны до 21°, днем 25-30°, на Закарпатье до 35°.

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19 августа в восточных и юго-восточных областях из-за гроз, днем местами града и шквалов объявлен I уровень опасности, желтый. В то же время в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 19 августа будет сухо. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 28-30°.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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