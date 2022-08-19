В течение суток россияне убили в Донецкой области пять жителей

Армия Российской Федерации не перестает убивать мирное население Донецкой области.
За прошедшие сутки, 18 августа, россияне убили еще пятерых жителей региона. Всего известно о по меньшей мере 744 погибших с начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
В результате вражеских обстрелов два человека погибли в Авдеевке. По одному погибшему в Дружбе, Зеленополье и Первомайском. Руководитель области подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Из-за обстрелов вражеской армии десять человек получили ранения. Больше всего пострадавших в Дружбе – четверо.
Как сообщалось, российская армия не перестает обстреливать Краматорск в Донецкой области. Утром, 19 августа, в результате удара повреждено помещение Краматорского профессионального колледжа технологий и дизайна и Донбасской государственной машиностроительной академии.
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