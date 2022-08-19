РФ создает условия для провокации на ЗАЭС, чтобы потом обвинить Украину — ISW

Министерство обороны России создает информационные условия для обвинения украинских сил в будущих операциях на Запорожской атомной электростанции.

Оккупанты объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной станции, 19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал.

Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге 18 августа заявил, что украинские войска готовятся к провокации на Запорожской АЭС. И что эта провокация должна совпасть с визитом в Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, отметили аналитики.

Кириллов обвинил украинские силы в якобы подготовке провокации, чтобы обвинить Россию в ядерной катастрофе и создать 30-километровую зону отчуждения вокруг АЭС, говорится в отчете.

"Утечка кадров со станции показывает пять российских грузовиков очень близко к одному из реакторов на АЭС в неопределенную дату, что может свидетельствовать о том, что российские войска создают условия, чтобы вызвать провокацию на станции и перевести информационный нарратив на Украину для любых кинетических событий, происходящих на территории завода", — говорится в аналитическом отчете.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что российские оккупанты 19 августа могут готовить теракт на Запорожской АЭС .

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