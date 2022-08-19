Гороскоп на 19 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 19 августа 2022 года рассказывает, что Ракам следует соблюдать осторожность, а Девам — найти опору.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 19 августа 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Тройка кубков"

Празднуйте маленькие победы. В отношениях стремитесь к большему. А на работе не забывайте о корпоративе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Иногда следует уйти. Избегайте боли в отношениях. На работе спрячьте ваши чувства.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Двигайтесь вперед. В отношениях доверяйте партнеру. На работе смело двигайтесь вперед.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Пятерка мечей"

Будьте осторожны. В любви вас могут оскорбить. На работе помните о своих врагах.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Туз кубков"

Вас охватят невероятные чувства. Полностью раскройтесь в отношениях. На работе работайте с эмоциями.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Туз мечей"

Найдите опору. В любви выйдите на новый уровень. В движении по карьерной лестнице — найдите единомышленников.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Восемь жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях действуйте активно. В рабочих вопросах проявите профессионализм.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Двойка кубков"

Работайте в паре. В любви не забывайте о дружбе. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Король мечей"

Будьте жесткими. В любви вам могут сделать больно. На работе закаляйте характер.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не загоняйте себя сами в рамки. В отношениях накопятся обиды. На работе лучше переждать испытания.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Отшельник"

Пора сделать паузу. В отношениях возьмите паузу. На работе лучше задуматься об отпуске.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Туз пентаклов"

Все складывается как нельзя лучше. В любви наслаждайтесь счастьем. В движении по карьерной лестнице двигайте вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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