Гороскоп на 19 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дарят уверенность в себе.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 19 августа 2022 года рассказывает, что Ракам следует соблюдать осторожность, а Девам — найти опору.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 19 августа 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Тройка кубков"
Празднуйте маленькие победы. В отношениях стремитесь к большему. А на работе не забывайте о корпоративе.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Восьмерка кубков"
Иногда следует уйти. Избегайте боли в отношениях. На работе спрячьте ваши чувства.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Двигайтесь вперед. В отношениях доверяйте партнеру. На работе смело двигайтесь вперед.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Пятерка мечей"
Будьте осторожны. В любви вас могут оскорбить. На работе помните о своих врагах.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Туз кубков"
Вас охватят невероятные чувства. Полностью раскройтесь в отношениях. На работе работайте с эмоциями.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Туз мечей"
Найдите опору. В любви выйдите на новый уровень. В движении по карьерной лестнице — найдите единомышленников.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Восемь жезлов"
Двигайтесь вперед. В отношениях действуйте активно. В рабочих вопросах проявите профессионализм.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Двойка кубков"
Работайте в паре. В любви не забывайте о дружбе. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Король мечей"
Будьте жесткими. В любви вам могут сделать больно. На работе закаляйте характер.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не загоняйте себя сами в рамки. В отношениях накопятся обиды. На работе лучше переждать испытания.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Отшельник"
Пора сделать паузу. В отношениях возьмите паузу. На работе лучше задуматься об отпуске.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Туз пентаклов"
Все складывается как нельзя лучше. В любви наслаждайтесь счастьем. В движении по карьерной лестнице двигайте вперед.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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