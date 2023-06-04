Зачем и как подкармливать помидоры и огурцы хлебом

Оказывается, что остатки хлеба можно использовать не только на кухне, ими удобряют огурцы, помидоры и другие культуры. Рассказываем как и для чего подкармливать помидоры и огурцы хлебом в материале ТСН.ua

Хлеб является удобрением для растений, прежде всего, благодаря тому, что при его выпекании используются дрожжи — известное народное средство для увеличения урожайности огородных культур. Дрожжевые грибки стимулируют развитие почвенных бактерий, перерабатывающих неорганические вещества в почве в доступную для растений форму. Помимо разнообразных биологически активных веществ хлеб содержит еще комплекс полезных микроэлементов.

Особенно полезна хлебная подкормка в начале развития растений, она способствует быстрому росту корневой системы и надземной части растения. Подкормка хлебом существенно снижает уровень стресса от пересадки. У взрослых растений она полезна тем, что увеличивает количество завязей, улучшает их качество, ускоряет получение урожая. Такая подкормка усиливает иммунитет растений, уменьшает их зависимость от капризов погоды.

Для приготовления удобрения можно использовать любой хлеб, но ржаной считается более полезным. На удобрение используют сухари, просроченный хлеб, можно и зацвевший хлеб.

Как правильно приготовить и использовать хлебную подкормку

Для того чтобы приготовить хлебное удобрение нужно на 2/3 емкости засыпать хлебом, залить теплой водой, накрыть крышкой с гнетом и подержат в тепле полторы-две недели. Затем настой процеживают и разбавляют водой в пропорции 1 к 8-10. Емкость для приготовления удобрения должна быть большой, так как в процессе брожения выделяется пена.

Подкормку хлебом можно сочетать с подкормкой скошенными травами (любыми, но наибольшую ценность имеет крапива). Для этого просто половину сухарей заменяют травой, все остальное делают так же.

Чтобы не делать две отдельные подкормки, сухари можно соединить с золой. Рецепт приготовления следующий – на ведро воды берут 100 г сухарей и стакан просеянной золы. Герметически закрывают ведро, рекомендуется даже затянуть полиэтиленовой пленкой, держать неделю в темном месте. Затем процеживают и разбавляют в пять раз.

Рекомендации по применению хлебного удобрения

Чтобы подкормка была эффективнее, специалисты советуют:

одновременно с хлебом удобрять огурцы и помидоры древесной золой,

ни в коем случае не увеличивать рекомендованные дозы,

готовить настои из предварительно подсушенного хлеба, не пренебрегать заплесневелыми кусочками,

не применять одновременно с хлебом удобрения на основе коровяка или помета,

использовать процеженные настои, жмыхи используют для компоста,

подкормки проводить вечером, не в жару.

Когда лучше подкармливать хлебом помидоры и огурцы

Огурцы и помидоры лучше подкармливать в период цветения и появления первых завязей.

На куст огурцов нужно около пол-литра разведенного настоя, на куст помидоров – около литра.

Подкормку вносят только после полива. Через несколько минут полив чистой водой повторяют, а после подсыхания грунта проводят рыхление.

Подкормку можно вносить каждые 10 дней до осени. Помидоры подкармливают 2-3 раза: с появлением первых цветков и с интервалом 7-10 дней.

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