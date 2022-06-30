Навіщо та як підгодовувати помідори та огірки хлібом

Навіщо та як підгодовувати помідори та огірки хлібом

Виявляється, що залишки хліба можна використовувати не лише на кухні, ними удобрюють огірки, помідори та інші культури. Розповідаємо як і для чого підгодовувати помідори та огірки хлібом в матеріалі ТСН.ua

Хліб є добривом для рослин насамперед завдяки тому, що при його випіканні використовуються дріжджі — відомий народний засіб для збільшення врожайності городніх культур. Дріжджові грибки стимулюють розвиток ґрунтових бактерій, які переробляють неорганічні речовини в ґрунті, у доступну для рослин форму. Крім різноманітних біологічно активних речовин, хліб містить ще комплекс корисних мікроелементів.

Особливо корисна хлібна підгодівля на початку розвитку рослин, вона сприяє швидкому росту кореневої системи та надземної частини рослини Підживлення хлібом суттєво знижує рівень стресу від пересадки. У дорослих рослин вона корисна тим, збільшує кількість зав'язей, покращує їхню якість, прискорює одержання врожаю. Таке підживлення посилює імунітет рослин, зменшує їхню залежність від капризів погоди.

Для приготування добрива можна використовувати будь-який хліб, але житній вважається кориснішим. На добриво використовують сухарі, прострочений хліб, можна і хліб, що зацвів.

Як правильно приготувати та використовувати хлібне підживлення

Для того, щоб приготувати хлібне добриво потрібно на 2/3 місткості засипати хлібом, залити теплою водою, накрити кришкою з гнітом і потримають у теплі півтора-два тижні. Потім настій проціджують і розбавляють водою у пропорції 1 до 8-10. Місткість для приготування добрива повинна бути великою, через те, що в процесі бродіння виділяється піна.

Підгодівлю хлібом можна поєднувати з підживленням скошеними травами (будь-якими, але найбільшу цінність має кропива). Для цього просто половину сухарів замінюють на траву, все інше роблять так само.

Щоб не робити два окремі підживлення, сухарі можна поєднати із золою. Рецепт приготування наступний - на відро води беруть 100 г сухарів та склянку просіяної золи. Герметично закривають відро, рекомендується навіть затягнути поліетиленовою плівкою, тримають тиждень у темному місці. Потім проціджують та розбавляють у п'ять разів.

Рекомендації щодо застосування хлібного добрива

Щоб підживлення було ефективніше, фахівці радять:

одночасно з хлібом удобрювати огірки та помідори деревною золою,

в жодному разі не збільшувати рекомендовані дози,

готувати настої із попередньо підсушеного хліба, не нехтувати запліснілими шматочками,

не застосовувати одночасно з хлібом добрива на основі коров'яку чи посліду,

використовувати проціджені настої, макуху використовують для компосту,

підгодівлі проводити увечері, не в спеку

Коли краще підгодовувати хлібом помідори та огірки

Огірки та помідори найкраще підживлювати в період цвітіння і появи перших зав'язей.

На кущ огірків потрібно близько півлітра розведеного настою, на кущ помідорів - близько літра.

Підживлення вносять лише після поливу. Через кілька хвилин полив чистою водою повторюють, а після підсихання ґрунту проводять розпушування.

Підживлення можна вносити кожні 10 днів до осені. Помідори підгодовують 2-3 рази: з появою перших квіток і з інтервалом 7-10 днів.

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