Не прошло и 5 лет! В Киеве установили первое мобильное укрытие

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Не прошло и 5 лет, как на столичных улицах наконец-то начали появляться первые мобильные укрытия. Небольшие бетонные сооружения устанавливают непосредственно на остановках общественного транспорта. Одно из таких рассчитано всего на 10 человек, а также приспособлено для маломобильных граждан.

Но насколько надежны такие конструкции? Реально ли прохожим попасть туда именно в момент опасности, или двери снова окажутся закрытыми? Корреспондент ТСН Евгений Гладун побывал у одного из первых мобильных укрытий, проверил условия внутри и протестировал, как работает система защиты.