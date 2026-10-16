ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
37

Не прошло и 5 лет! В Киеве установили первое мобильное укрытие

Не прошло и 5 лет! В Киеве установили первое мобильное укрытие

Не прошло и 5 лет! В Киеве установили первое мобильное укрытие

Не прошло и 5 лет, как на столичных улицах наконец-то начали появляться первые мобильные укрытия. Небольшие бетонные сооружения устанавливают непосредственно на остановках общественного транспорта. Одно из таких рассчитано всего на 10 человек, а также приспособлено для маломобильных граждан.

Но насколько надежны такие конструкции? Реально ли прохожим попасть туда именно в момент опасности, или двери снова окажутся закрытыми? Корреспондент ТСН Евгений Гладун побывал у одного из первых мобильных укрытий, проверил условия внутри и протестировал, как работает система защиты.

Дата публикации
Количество просмотров
37

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie